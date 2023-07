Per la 24enne ceca è il primo trionfo Slam della carriera

E’ Marketa Vondrousova la nuova regina di Wimbledon. La tennista ceca si è imposta nella finale femminile con il punteggio di 6-4 6-4 sulla tunisina Ons Jabeur e ha alzato al cielo il suo primo torfeo Slam. La 24enne era partita nel tabellone fuori dalle teste di serie ed è stata definita “inarrestabile” dal profilo Twitter dello torneo britannico. L’ultima ceca a vincere a Wimbledon era stata Petra Kvitová nel 2014.

POV: you just become a Wimbledon champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kf484DhHUt

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023