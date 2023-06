La 32enne ex numero uno del mondo riparte dal torneo di Montreal, puntando allo Us Open

Caroline Wozniacki torna a giocare a tennis. Lo ha annunciato lei stessa in un post sui propri canali social. “Negli ultimi tre anni sono rimasta lontana dal tennis, sono diventata madre, ho due figli di cui vado fierissima. Ma ho ancora obiettivi da raggiungere. Voglio dimostrare ai miei figli che puoi inseguire i tuoi sogni indipendentemente dall’età o dal tuo ruolo”, ha raccontato la danese, campionessa all’Australian Open 2018 e numero 1 del mondo per 71 settimane. Wozniacki, 32 anni, ha giocato la sua ultima partita all’Australian Open 2020 contro la tunisina Ons Jabeur. “Abbiamo deciso in famiglia che è arrivato il momento (di riprovarci, ndr). Sto tornando, non vedo l’ora”, ha aggiunto. Wozniacki ripartirà da Montreal, dove nel 2010 aveva vinto il suo primo titolo Premier 5 della carriera. Gli organizzatori hanno annunciato che le concederanno una wild card. La danese ha poi intenzione di disputare lo US Open 2023 e l’Australian Open 2024. “Da lì in poi vedremo – ha sottolineato nell’intervista rilasciata a ‘Vogue’, che le ha dedicato un servizio – i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono indubbiamente uno dei miei obiettivi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata