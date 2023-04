Il russo si è imposto in tre set con il punteggio di 5-7 6-2 7-5

Andrey Rublev ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo. In finale il russo, numero 6 del ranking, ha battuto in rimonta il danese Holger Rune, numero 9 della classifica Atp e giustiziere del nostro Jannik Sinner in semifinale, con il punteggio di 5-7 6-2 7-5.

Per Rublev si tratta del primo successo della carriera in un Masters 1000 dopo cinque 500 e sette 250. Alla fine ha ha prevalso la maggiore esperienza del russo, che dopo due ore e 34 minuti ha centrato il titolo più importante della vita, quello che gli era sfuggito nell’ultimo atto due anni fa, di fronte a Stefanos Tsitsipas. Il pubblico di Montecarlo, a sorpresa ma non troppo, è schierato più dalla parte del russo. Iei Rune col suo atteggiamento un po’ troppo spaccone nel match contro Sinner non si è conquistato le simpatie della gente, tantomeno degli italiani, presenti in gran numero sulle tribune del Principato anche per il match decisivo.

