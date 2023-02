L'azzurro è stato sconfitto dal russo Medvedev: 5-7, 6-2, 6-2

Disco rosso per Jannik Sinner nella finale dell”ABN AMRO Open’ (ATP 500 – montepremi 2.074.205 euro) sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Il 21enne di Sesto Pusteria, risalito al n.14 del ranking grazie al trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo trofeo ATP in carriera), si è arreso di fronte all’orso russo Daniil Medvedev, scivolato al n.11 del ranking ma ex n.1, che si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sinner è il secondo azzurro a giocare la finale a Rotterdam 32 anni dopo Omar Camporese che al contrario di Jannik ha poi vinto il trofeo battendo Ivan Lendl.

Un set del Sinner migliore di sempre non è bastato, contro un Medvedev versione trasformista di lusso. La cinquantesima finale di Rotterdam è uno spettacolo per intenditori. Pur con evidenti e innegabili progressi, è finita come negli altri quattro scontri diretti. Ha vinto Medvedev, per la quinta volta in cinque partite. Il russo, in campo come atleta neutrale, ha così impedito all’altoatesino di vincere un titolo in due settimane consecutive. Un Sinner che ha dato tutto nel primo set, poi Medvedev ha portato il suo tennis in un luogo che al momento Jannik ancora non conosce. Quel luogo dove il suo tennis era stato a lungo tra 2021 e 2022, altrimenti non sarebbe diventato il primo numero 1 del mondo diverso dai Fab 4 dal 2004. Sicuro di rientrare in Top 10 la prossima settimana, Medvedev ha festeggiato il suo sedicesimo titolo Atp in carriera.

