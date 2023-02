Nell'ultimo atto del torneo olandese, l'altoatesino affronterà il russo Daniil Medvedev

Jannik Sinner approda in finale nell”ABN AMRO Open’, torneo Atp 500 che si svolge sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. In semifinale il 21enne di Sesto Pusteria, risalito al n.14 del ranking grazie al trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo trofeo in carriera), ha battuto 7-5 7-6 (5), dopo quasi due ore di lotta, l’olandese Tallon Griekspoor, n.61 Atp, in tabellone grazie ad una wild card, vincitore a gennaio a Pune del suo primo titolo Atp. Per Jannik, in serie positiva da 7 partite, si tratta della nona finale in carriera (seconda consecutiva), la seconda in un ‘500’, categoria di tornei nella quale vanta il trofeo conquistato a Washington nel 2021. In finale il tennista azzurro affronterà Daniil Medvedev.

