La campionessa aveva già sconfitto un tumore 13 anni fa. "Un colpo serio, ma ancora risolvibile"

La ex campionessa di tennis Martina Navratilova ha annunciato che le sono state diagnosticate due forme di cancro. Alla 66enne con doppia cittadinanza americana e ceca è stato diagnosticato un cancro alla gola e al seno dopo aver inizialmente scoperto un linfonodo ingrossato nel collo all’inizio di novembre. Già 13 anni fa Navratilova dovette lottare contro un tumore al seno, sconfiggendolo dopo tre anni di radioterapia. “Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile“, ha detto Navratilova a The Times. “Spero in un esito favorevole. Sarà dura per un po’, ma combatterò con tutto quello che ho”, ha detto.

