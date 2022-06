Lo spagnolo si è imposto per 6-3, 6-3, 6-0 in poco più di 2 ore

Infinito Rafael Nadal: vince 6-3, 6-3, 6-0 contro il norvegese Casper Ruud e porta a casa la 14esima vittoria al Roland Garros, un record che difficilmente nei prossimi decenni qualcuno riuscirà a togliergli. Non solo, con questa vittoria Nadal raggiunge i 22 Slam conquistati, due in più degli storici rivali Federer e Djokovic. Un match senza storia durato solo 2 ore e 18 minuti per lo spagnolo che non ha avuto pietà dell’amico Ruud alla prima finale di uno Slam in carriera.

