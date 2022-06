Lo spagnolo ha superato in semifinale Sascha Zverev ma il tedesco è stato costretto a ritirarsi durante il secondo set

(Lapresse) Rafa Nadal ha raggiunto la finale numero 14 della sua carriera al Roland Garros e va a caccia del 22esimo Slam. Lo spagnolo ha superato in semifinale Sascha Zverev ma il tedesco è stato costretto a ritirarsi durante il secondo set a causa di una bruttissima distorsione alla caviglia ed è uscito dal campo in lacrime sulla sedia a rotelle. Nell’atto conclusivo del torneo parigino lo spagnolo si troverà di fronte Casper Ruud. Il norvegese è riuscito ad avere la meglio in quattro set del croato Cilic dopo una battaglia durata quasi 3 ore.

