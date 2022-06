E' finito in semifinale il sogno di Martina Trevisan al Roland Garros

(Lapresse) E’ finito in semifinale il sogno di Martina Trevisan al Roland Garros. La 28enne azzurra è stata sconfitta in due set dall’americana Gauff, che sfiderà sabato in finale la polacca Swiatek che ha eliminato ieri la russa Kasatkina. Oggi si giocano le semifinali maschili: lo spagnolo Nadal sfiderà il tedesco Zverev, il danese Ruud se la vedrà col croato Cilic. Dopo aver sconfitto Novak Djokovic nei quarti, il maiorchino – che proprio oggi compie 36 anni – sembra lanciato verso la conquista del 22esimo Major della carriera, il 14esimo sul rosso di Parigi. Finora Nadal e Zverev si sono affrontati nove volte, con un bilancio di sei vittorie a tre per lo spagnolo.

