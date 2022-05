L'altoatesino sfida Fratangelo. Stasera Musetti-Tsitsipas

Cinque italiani in campo, oggi, per il primo turno del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam. Jannik Sinner – che due anni fa raggiunse i quarti sul rosso parigino – sfida lo statunitense Bjorn Fratangelo. Lorenzo Sonego affronta il tedesco Peter Gojowczyk, mentre Marco Cecchinato – semifinalista nel 2018 – ha di fronte lo spagnolo Pablo Andújar. Impegno complicato per il 20enne Giulio Zeppieri, all’esordio in uno Slam dopo aver superato le qualificazioni, contro il polacco Hubi Hurkacz. In serata il durissimo match di Lorenzo Musetti contro il finalista dello scorso anno, il greco Stefanos Tsitsipas, numero quattro al mondo.

