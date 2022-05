L'azzurro ha battuto in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (6)

La prima volta non si scorda mai. Un solido Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta del Foro italico a Roma. Su un campo centrale tutto esaurito, il tennista italiano, numero 12 del seeding, ha battuto in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (6) dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Una partita più sofferta di quanto dica il punteggio, soprattutto nel secondo set. Sinner ha infatti dominato il primo parziale togliendo per due volte la battuta ad un Krajinovic molto falloso. Sembrava tutto facile, anche perchè l’azzurro è andato subito avanti di un break anche nel secondo set prima di accusare una pausa fisiologica complice anche il gran caldo. Krajinovic è stato bravo ad approfittarne e dopo aver recuperato il servizio ha forzato la partita al tiebreak. Qui Sinner è stato bravo a rimanere concentrato e con freddezza, sfruttando soprattutto il servizio, è riuscito a chiudere al secondo match point. “Ho provato a impostare il gioco tirando la prima pesante, ho servito bene nei punti importanti. Nel secondo set si sentiva il vento, è stato un momento difficile, alla fine c’è stata un pò di tensione ma sono contento di aver vinto. Adesso vediamo come andrà domani”, ha commentato Sinner ai microfoni di Sky dopo la vittoria.

Nel prossimo turno Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding. Il tennista greco ha battuto in rimonta il russo Karen Khachanov in tre set con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3. Il 23enne di Atene – per la terza volta tra i migliori otto agli Internazionali BNL d’Italia (con la semifinale del 2019, stoppato da Nadal, come miglior risultato) – è in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei precedenti. A Roma sono in parità: al secondo turno del 2019 ha vinto il greco in due partite, al secondo turno del 2020 successo dell’azzurro in tre set. “Domani sarà fondamentale fare gioco, magari sbagliando qualcosa ma investendo per il set o per il game successivo, proverò a fare questo”, ha sottolineato Sinner. Fin qui Sinner – sorteggiato nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dal tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e 2 del seeding, vincitore a Roma nel 2017 e ancora finalista nel 2018 – ha battuto in scioltezza all’esordio lo spagnolo Pedro Martinez, n.40 ATP, poi si è imposto in tre set nel derby tricolore, e generazionale, contro Fabio Fognini, n.57 ATP: ora la vittoria in due set su Krajinovic, n.54 ATP per i primi quarti al Foro Italico.

Per quanto riguarda gli altri match del tabellone maschile, il primo a qualificarsi per i quarti è stato il tedesco Alexander Zverev. Il numero 2 del seeding, già campione a Roma, ha battuto in due set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 7-6 (5) in 1 ora e 50 minuti di gioco. Tutto facile anche per Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 8 del seeding, ha battuto agevolmente l’americano Marcos Giron per 6-3, 6-2. Auger-Aliassime attende ora il vincente del match tra Djokovic e Wawrinka. Nel tabellone femminile, la numero 1 del Mondo Iga Swiatek si è qualificata per i quarti di finale battendo la bielorussa Victoria Azarenka (16) per 6-4, 6-1. Swiatek ha portato la sua serie di vittorie consecutive a 25 partite. Campionessa in carica a Roma, la tennista polacca va a caccia del suo quinto torneo consecutivo. L’ultima giocatrice a vincere più partite consecutive è stata Serena Williams, che ha avuto una serie di 27 vittorie consecutive nel 2014 e nel 2015. Nel prossimo turno Swiatek affronterà la canadese Bianca Andreescu, che ha battuto la croata Petra Martic per 6-4, 6-4. Anche Aryna Sabalenka è approdata ai quarti. La tennista bielorussa, numero 3 del seeding, ha battuto l’americana Jessica Pegula in due set per 6-1, 6-4. Infine successo della svizzera Jil Teichmann ai danni della kazaka Elena Rybakina per 6-7 (3), 6-3, 7-5.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata