Jannik Sinner si aggiudica il derby azzurro con Fabio Fognini e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico. Nel match del secondo turno l’altoatesino, numero 13 Atp e decima testa di serie, si è imposto in tre set sul ligure con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e quattro minuti di gioco. Sinner ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, vittorioso sul russo Andrej Rublëv.

