L'azzurro ha lasciato il campo sul 4-1 per il suo avversario nel primo set

Jannik Sinner si è ritirato nei quarti di finale al “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 9 del seeding, finalista lo scorso anno, ha lasciato via libera all’argentino Francisco Cerundolo, n.103 Atp, rivelazione del torneo: 4-1 per il sudamericano lo score al momento dello stop, avvenuto dopo 22 minuti di gioco. Cerundolo accede così alla semifinale.

