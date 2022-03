L'ex numero 1 al mondo si era infortunato nella semifinale di Indian Wells vinta contro Alcaraz

È più grave del previsto l’infortunio patito da Rafa Nadal durante la semifinale di Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Il maiorchino ha infatti riportato una frattura da stress del terzo arco costale sinistro e dovrà stare fermo tra le quattro e le sei settimane. Nadal aveva comunque vinto il match con il connazionale, perdendo poi la finale contro Taylor Fritz.

L’ex numero uno al mondo salterà il Masters 1000 di Montecarlo, al via il 10 aprile, e quasi certamente anche l’ATP 500 di Barcellona, di cui è detentore del titolo. Potrebbe tornare in campo per il Masters 1000 di Madrid, che scatta il primo maggio. La settimana successiva ci saranno gli Internazionali d’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata