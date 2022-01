Battuto al termine di una maratona di 5 set il russo Daniil Medvedev

Rafa Nadal ha vinto il torneo di singolare maschile agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. In finale il 35enne campione spagnolo, numero 6 del seeding, ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 2, in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 in 5 ore e 28 minuti di gioco. Con questa vittoria Nadal, che in semifinale aveva sconfitto il nostro Berrettini, conquista – primo a riuscirci nella storia – il suo 21esimo titolo Slam in carriera staccando i suoi rivali di sempre Roger Federer e Novak Djokovic che restano fermi a quota 20.

Un’impresa leggendaria quella compiuta da Nadal, capace di rimontare due set di svantaggio a Medvedev in una partita al cardiopalmo e combattuta dal primo all’ultimo scambio. Nadal torna a vincere agli Australian Open dove aveva trionfato soltanto nel lontano 2009, per poi perdere quattro finali consecutive due contro Djokovic, una contro Federer e una contro Stan Wawrinka. Mastica amaro Medvedev, sconfitto per la seconda volta da Nadal in una finale Slam dopo quella di New York nel 2019 agli Us Open. Non sono bastati i 10 anni in meno al tennista russo per domare il fenomeno spagnolo, rimandato l’appuntamento con la seconda vittoria Slam e soprattutto il trono di numero 1 del Mondo che resta così nelle mani di Djokovic. Il tennista serbo non ha potuto prendere parte al torneo perchè non vaccinato contro il Covid. Nadal ne ha subito approfittato.

Il commento di Nadal

“E’ stata una delle partite e il momento più emozionate della mia carriera, è stato un onore. Queste tre settimane mi resteranno nel cuore per il resto della mia vita”. Così Rafa Nadal ha commentato la vittoria degli Australian Open 2022 e il record di 21 titoli del Grande Slam in carriera. “Non so cosa dire, è fantastico. Devo essere onesto, un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare. Non sapete quanto ho lottato per essere qui, non posso che ringraziare tutte le persone che mi hanno incoraggiato da quando sono arrivato a Melbourne”, ha aggiunto il 35enne campione spagnolo. “Qualche mese fa avrei detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Australian Open, ma ora darò il massimo per tornare anche il prossimo anno”, ha proseguito. Rivolto poi a Medvedev, Nadal ha detto: “So che è un momento difficile, sei un grande campione. Mi sono trovato diverse volte nella tua situazione, ma vedrai che prima o poi li vincerai”.

Le congratulazioni del Real Madrid

