Matteo Berrettini continua la sua straordinaria corsa agli Australian Open, prima prova dell’anno dello Slam . L’azzurro, numero 7 del seeding, si è qualificato per le semifinali dopo aver sconfitto anche il francese Gael Monfils (numero 17 del tabellone). Il 25enne romano si è imposto in 5 set con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 in quasi 4 ore di gioco. Una partita dura nella fase centrale in cui Berrettini sembrava a corto di energia e soffriva il talento del 35enne transalpino.

Per accedere alla finale del torneo di Melbourne l’azzurro dovrà ora affrontare l’ostacolo più duro, Rafael Nadal. Lo spagnolo, numero 5 del tabellone, ha sconfitto in 5 set il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3. Domani gli altri due quarti di finale: il primo alle 5 del mattino in Italia vedrà in campo Jannik Sinner contro il greco Stefanos Tsitsipas. A seguire il russo Daniil Medvedev affronterà il canadese Felix Auger Aliassime

