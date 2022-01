Il romano fa fuori in 4 set l'americano Nakashima. Avanza anche Nadal

Iniziano con una vittoria gli Australian Open di Matteo Berrettini. L’azzurro, testa di serie numero 7 del tabellone, ha battuto in 4 set l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6, 6-3. Primo turno ok anche per Camila Giorgi, numero 30 del seeding, che ha fatto fuori la la russa Potapova con il punteggio di 6-4 6-0.

Tra i big senza problemi Rafa Nadal, testa di serie numero 6. Lo spagnolo ha liquidato l’americano Giron con il punteggiodi 6-1 6-4 6-2.

