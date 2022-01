Il caso del numero 1 resta ancora l'argomento principe nel debutto del primo Slam della stagione

Sono iniziati a Melbourne gli Australian Open, un’edizione che deve fare a meno della sua stella Novak Djokovic espulso dalle autorità australiane per la vicenda vaccino anti-Covid 19. E il caso del numero 1 al mondo è stato sulla bocca di tutti i tifosi che si sono recati alla Rod Lever Arena. “Il torneo andrà avanti, non è la prima volta che non ci sono i migliori giocatori”, spiega un ragazzo mentre una tifosa è delusa dalla mancata partecipazione di Djokovic ma aggiunge: “Penso sia stata presa la decisione giusta”.

