I giornalisti chiedono se Nole fosse a un evento il 17 dicembre, quando in teoria il campione era positivo

(LaPresse) Si è chiusa in modo improvviso la conferenza stampa convocata dalla famiglia di Novak Djokovic a Belgrado dopo il pronunciamento, a favore del tennista serbo, del tribunale di Melbourne. Il fratello del numero uno al mondo Djordje Djokovic ringrazia e saluta tutti dopo che alcuni giornalisti chiedono chiarimenti sull’ultima positività al Covid dell’atleta, scoperta, secondo i documenti presentati in Australia, il 16 dicembre scorso. “Era a un evento pubblico il 17 dicembre?”, la domanda che ha provocato la reazione inaspettata dei familiari di Nole. Djordje non risponde, accenna a un sorriso e ringrazia: “Questa conferenza stampa è aggiornata al momento, grazie per l’attenzione”, si limita a dire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata