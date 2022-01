Il primo Slam stagionale prenderà il via il 17 gennaio al Melbourne Park

Mentre per il numero 1 del ranking Atp Novak Djokovic resta il dubbio sulla partecipazione agli Australian Open, il resto del mondo del tennis torna a lavorare questa settimana per prepararsi al primo appuntamento importante della stagione, al via il 17 gennaio al Melbourne Park. Per il primo torneo del Grande Slam del 2022 è previsto l’obbligo vaccinale, e il campione serbo non ha mai nascosto la sua riluttanza a rivelare se sia immunizzato oppure no contro il Covid 19. Difficilmente recederà dalle sue posizioni, e questo significa che il torneo australiano potrebbe essere orfano del giocatore più forte, e campione uscente.

Intanto, l’evento a squadre dell’Atp Cup maschile è in corso dal fine settimana a Sydney, e ci sono tre eventi di preparazione che si giocheranno questa settimana a Melbourne come parte del ‘Summer Set’ di tornei di Tennis Australia: due tornei Wta e uno Atp.

Ad Adelaide questa settimana c’è un torneo congiunto Atp e Wta. La prossima settimana, sia ad Adelaide che a Sydney sono in programma tornei congiunti Atp-Wta. Djokovic al momento non è iscritto a nessun torneo australiano, ma l’amministratore delegato dell’Australian Open, Craig Tiley, non abbandona le speranze e dice che c’è “un bel po’ da giocare” prima che il nove volte campione di Melbourne si presenti per giocare in Australia.

Secondo alcune voci, Djokovic potrebbe richiedere un’esenzione medica per giocare e poter così puntare al suo 21esimo titolo in singolare in un torneo del Grande Slam, che gli permetterebbe di superare i rivali Roger Federer e Rafael Nadal, fermi, con lui, a quota 20, e diventare il tennista più vincente di tutti i tempi nei tornei major. Al momento però il numero 1 del mondo si è ritirato dalla squadra serba di Atp Cup la scorsa settimana.

Per quanto riguarda gli italiani, le speranze sono concentrate soprattutto su Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I due azzurri si presentano in condizioni diverse sui campi australiani. Il numero 10 del ranking, Sinner, è in forma e ha sempre mantenuto una condizione alta, dimostrata anche in questi giorni nell’Atp Cup. Al contrario Berrettini, numero 7 del mondo, non viene da un buon periodo, dopo aver dovuto rinunciare per infortunio alle Atp Finals di Torino, ritirandosi in lacrime nel match di esordio, sta stentando a ritrovare la migliore condizione.

Intanto, Naomi Osaka e Simona Halep saranno le protagoniste del torneo Wta a Melbourne questa settimana mentre Nadal, che si sta riprendendo dal Covid-19, è la testa di serie dell’evento Atp al Melbourne Park. A contendere il titolo allo spagnolo la seconda testa di serie Reilly Opelka, Nick Kyrgios e Grigor Dimitrov.

Ad Adelaide, in campo femminile la campionessa di Wimbledon Ash Barty è la protagonista, insieme a Coco Gauff, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. Infine Gael Monfils è la testa di serie numero 1 al torneo Atp di Adelaide.

Per quanto riguarda gli Australian Open, invece, già certo il forfait di due grandi nomi: Federer si sta ancora riprendendo dall’operazione al ginocchio destro, mentre in campo femminile Serena Williams ha annunciato di dover rinunciare a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Così, per la prima volta dal 1997, nessuna delle sorelle Williams giocherà al Melbourne Park.

