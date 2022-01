Decisivo il punto del doppio. Nei singolari bene Sinner mentre Berrettini è andato ko contro De Minaur

Esordio amaro per l’Italia nella terza edizione dell’ATP Cup, che si sta disputando alla ‘Ken Rosewall Arena’, sede della manifestazione insieme alla ‘Qudos Bank Arena’, situate entrambe nell’Olympic Park. Nella sfida valida per il ‘Gruppo B’, gli Azzurri hanno perso per 2-1 contro i padroni di casa dell’Australia. Nel doppio decisivo, John Peers e Luke Saville hanno battuto Matteo Berrettini e Simone Bolelli in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.

Nei singolari, bene Jannik Sinner, n.10 ATP: l’altoatesino ha liquidato 6-1, 6-3, in appena 63 minuti, Max Purcell, numero 176 ATP, schierato all’ultimo momento al posto di James Duckworth (n.49 ATP). Nello scontro tra i numeri 1 dei rispettivi team, Matteo Berrettini (n.7 ATP) si è arreso ad Alex De Minaur (n.34 ATP). L’australiano ha vinto in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (4). In chiusura il doppio.

