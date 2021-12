La tennista era sparita dalla scena pubblica dopo le accuse all'ex vicepremier cinese, il suo post sui social era stato rimosso

La tennista cinese Peng Shuai, da settimane al centro di un caso internazionale, avrebbe dichiarato a un quotidiano di Singapore di non aver mai detto di essere stata aggredita sessualmente, nonostante un post sui social media di novembre attribuito a lei accusasse un ex alto funzionario del Partito Comunista di averla costretta a subire abusi.

Il quotidiano in lingua cinese Lianhe Zaobao ha pubblicato un video di Peng Shuai che si dice sia stato girato domenica a Shanghai, in cui l’atleta ha detto di essere rimasta principalmente a casa a Pechino, ma di essere libera di andare e venire come voleva. “Prima di tutto, voglio sottolineare qualcosa che è molto importante. Non ho mai detto di aver scritto che qualcuno mi ha aggredito sessualmente. Devo sottolineare molto chiaramente questo punto”, ha detto Peng ha detto al giornale. Il giornalista non ha chiesto come o perché sia apparso il post lungo e molto dettagliato del 2 novembre o se l’account di Peng fosse stato violato. Il giornale afferma di aver intervistato Peng durante un evento promozionale per i Giochi olimpici invernali di Pechino che inizieranno il 4 febbraio. È stata filmata sul ponte di osservazione di una struttura da dove ha assistito a una competizione di sci freestyle insieme all’ex star NBA Yao Ming e ad altri celebri sportivi cinesi.

Peng Shuai è ‘sparita’ per settimane dopo che l’accusa contro l’ex vice premier Zhang Gaoli è apparsa brevemente sui suoi social media Weibo verificati, prima di essere rapidamente rimossa. Le schermate del post sono state condivise su Internet, suscitando una diffusa preoccupazione per la sicurezza di Peng da parte di politici, altre stelle del tennis e della World Tennis Association, che ha annunciato che avrebbe sospeso tutti gli eventi in Cina a tempo indeterminato.Da quel momento, la tennista è apparsa accanto a un campo da tennis a Pechino, firmando palline da tennis commemorative di grandi dimensioni per i bambini. Anche il braccio straniero della TV di stato ha rilasciato una dichiarazione in inglese attribuita a Peng che ha ritrattato la sua accusa contro Zhang.L’amministratore delegato della WTA, Steve Simon, ha messo in dubbio la legittimità della dichiarazione inviata via e-mail, mentre altri hanno affermato che ha solo aumentato la loro preoccupazione per la sua sicurezza. Nell’intervista, Peng ha affermato di aver scritto la dichiarazione in cinese e che è stata successivamente tradotta in inglese, ma che non vi era alcuna differenza sostanziale nel significato tra le due versioni.

