Il numero uno al mondo e campione in carica non ha ancora chiarito se sia vaccinato per il Covid. Undici gli italiani presenti nei due tabelloni

Novak Djokovic è nella lista degli iscritti agli Australian Open, in programma dal 17 al 30 gennaio. A partire dal 17 gennaio giocherà quindi al Melbourne Park nonostante le rigide normative australiane che richiedono a tutti i giocatori, i funzionari e i fan di essere completamente vaccinati per il Covid-19.

Nole tenterà di conquistare il ventunesimo titolo del Grande Slam diventando il più titolato di sempre nei Major.

Djokovic non ha ancora reso noto il suo stato circa la vaccinazione, sebbene la scorsa settimana sia stato incluso nella squadra serba per l’ATP Cup che inizia il 1° gennaio a Sydney.

Undici italiani nel tabellone

Sono nove gli italiani ammessi nel tabellone di singolare maschile dell’Australian Open, due invece le azzurre nel torneo femminile.

Già certi di un posto nel main draw Matteo Berrettini (numero 7 ATP), Jannik Sinner (n.10), Lorenzo Sonego (n.27), Fabio Fognini (n.37), Lorenzo Musetti (n.59), Gianluca Mager (n.62), Stefano Travaglia (n.78), Marco Cecchinato (n.100) e Andreas Seppi (n.102).

Nel singolare femminile, ammesse direttamente nel tabellone principale Camila Giorgi (numero 34 WTA) e Jasmine Paolini.

Nella entry list figura anche la numero 1 del mondo Ashleigh Barty, che sogna di diventare la prima campionessa di casa nel torneo dopo 44 anni.

Tornano Nadal e Thiem

L’elenco dei partecipanti all’Australian Open 2022 include tutte le top 40 nel ranking WTA e 49 dei primi 50 della classifica ATP.

Ci saranno Daniil Medvedev e la campionessa in carica Naomi Osaka. Inoltre debutterà a Melbourne la vincitrice dello US Open, la britannica Emma Raducanu.

L’Australian Open 2022 segna il ritorno in campo di Rafa Nadal, assente da agosto, e Dominic Thiem, bloccato da un infortunio al polso da sei mesi.

Assenti Federer e Serena Williams

Due le grandi assenze. Mancheranno infatti Roger Federer, che continua la riabilitazione dopo l’ultima operazione al ginocchio, e Serena Williams. “Non è mai una decisione facile da prendere, ma non sono dove dovrei essere dal punto di vista fisico per poter competere” ha detto Serena.

Mancherà anche Bianca Andreescu, che ha annunciato l’intenzione di prendersi una pausa dal circuito e rientrare più avanti nel 2022.

