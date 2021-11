Dopo le accuse di violenza sessuale a un membro del Partito Comunista era sparita

(LaPresse) La tennista cinese Peng Shuai, scomparsa dopo aver accusato l’ex vicepremier cinese di violenza sessuale, sarebbe riapparta in pubblico domenica 21 novembre durante un torneo giovanile al National Tennis Centre di Pechino, secondo alcune foto rilasciate dagli organizzatori. Le foto arrivano dopo giorni di pressioni sul Partito Comunista cinese da parte della comunità internazionale, preoccupata per le condizioni di Peng dopo la sua denuncia pubblica. Le discussioni sulle accuse della tennista sono state eliminate dai social network visibili in Cina. Sul caso si era espressa anche la Wta, che resta scettica sull’apparizione di domenica.

