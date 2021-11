Un video postato su Twitter mostrerebbe la tennista scomparsa allo stadio di Pechino: restano dubbi

E’ ancora giallo sulla scomparsa della tennista cinese Peng Shuai. Un video postato dai vertici del Global Times, un giornale affiliato allo Stato cinese e al Partito Comunista cinese, mostrerebbe la tennista alla premiazione di un torneo giovanile che si è tenuto a Pechino. Peng Shuai era scomparsa da giorni, da quando aveva pubblicamente denunciato di aver subito violenze sessuali da un membro senior del Partito Comunista, ex vicepremier cinese. Shuai aveva dichiarato di essere stata costretta ad avere con lui rapporti sessuali.

L’attenzione sulla sua scomparsa si è accesa ed è esplosa anche alle Atp Finals di Torino, dove Djokovic ha detto di essere “sconvolto” dalla sua scomparsa. Sul caso si è espressa anche la Wta, che resta scettica sull’autenticità delle immagini.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021