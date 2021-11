Non è piaciuto agli appassionati l'atteggiamento del russo, numero 2 al mondo, in un match che non metteva in palio nulla

Daniil Medvedev è finito nel mirino degli utenti dei social dopo il match vinto contro Sinner alle Atp Finals di Torino. Il motivo è l’atteggiamento tenuto dal russo, numero 2 al mondo, in diverse fasi della partita e soprattutto lo sbadiglio stampato in faccia al suo rivale e immortalato dalle telecamere. La sfida non metteva nulla in palio e l’impressione data dal campione moscovita è che volesse sminuire lo sforzo dell’altoatesino. Dopo un primo set a senso unico, l’azzurro era riuscito a riequilibrare la partita persa poi solo al tie-break del terzo set e dopo aver anche avuto due match point.

