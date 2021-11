La vittoria del tedesco rende inutile la sfida di stasera tra l'altoatesino e Medvedev

Alexander Zverev batte Hubert Hurkacz e si qualifica per la semifinale delle Atp Finals di Torino. Il giocatore tedesco si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. Sfuma così la possibilità di vedere in semifinale Jannik Sinner, in campo questa sera contro il russo Daniil Medvedev nell’ultima partita del ‘gruppo rosso’. Solo con una vittoria di Hurkacz, l’altoatesino avrebbe potuto continuare a sperare nel passaggio del turno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata