L'altoatesino si è imposto in due set con un doppio 6-2

Jannik Sinner approda alla finale dell”European Open‘, torneo ATP 250 con un montepremi di 508.600 euro che si sta disputando sul veloce indoor della ‘Lotto Arena’ di Anversa, in Belgio. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking ATP (ennesimo ‘best ranking’ proprio questa settimana) dopo il successo nel derby tricolore di secondo turno contro Lorenzo Musetti e la vittoria nei quarti in due set contro il francese Arthur Rinderknech, ha superato il sudafricano Lloyd Harris, numero 32 del ranking con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 27′. L’altoatesino era alla sua sesta finale in carriera, la quinta stagionale. Ad Anversa il tennista seguito da coach Riccardo Piatti va a caccia di punti per la ‘Race to Turin’, la classifica che seleziona gli otto protagonisti per le Nitto ATP Finals di novembre (al momento l’altoatesino è undicesimo).

