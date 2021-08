Per il 19enne azzurro si tratta del terzo titolo in carriera, il primo in un '500'

Jannik Sinner ha vinto il ‘Citi Open’, torneo Atp 500 con un montepremi di 1.895.290 dollari che si è concluso sui campi in cemento di Washington. In finale il 19enne di Sesto Pusteria, n.24 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto per 7-5 4-6 7-5, dopo una battaglia di quasi tre ore, lo statunitense Mackenzie McDonald, n.107 Atp, per la prima volta in carriera approdato all’ultimo atto in un torneo del circuito maggiore. Per l’altoatesino è il terzo titolo in carriera (il primo in un ‘500’) su quattro finali disputate, il secondo in questa stagione dopo quello vinto all’Atp 250 Great Ocean Road Open di Melbourne a febbraio (il primo della carriera lo aveva conquistato a Sofia a fine 2020). Con questo successo Sinner salirà adesso al n.15 del ranking mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata