Il tedesco liquida in due set il russo in finale

Alexander Zverev ha vinto la medaglia d’oro nel singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tedesco, che ha eliminato Novak Djokovic in semifinale, ha travolto il russo Karen Khachanov in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e 21′ di gioco. Per la Germania si tratta del primo oro in assoluto nel singolare maschile di tennis.

Tennis: oro alle ceche Krejcikova/Siniakova nel doppio femminile

Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova hanno vinto il doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia ceca ha battuto in finale le svizzere Belinda Bencic e Viktorija Golubic. Bronzo alle brasiliane Pigossi-Stefani.

