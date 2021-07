Il campione svizzero salta il torneo di tennis dei Giochi: "Spero di tornare entro la fine dell'estate"

Roger Federer non giocherà alle Olimpiadi di Tokyo a causa di problemi al ginocchio accusati durante il torneo di Wimbledon. È stato lo stesso campione svizzero ad annunciarlo con un post sui social.

“Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho avuto una battuta d’arresto al ginocchio e ho deciso di ritirarmi dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono molto deluso perché è stato un onore e un momento clou della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la Svizzera”, ha scritto Federer.

“Ho già iniziato la riabilitazione nella speranza di tornare nel tour entro la fine dell’estate. Auguro buona fortuna a tutta la squadra svizzera e farò il tifo da lontano”, ha concluso l’ex numero 1 del mondo, che a questo punto proverà a rientrare in tempo per gli US Open.

