Renzi si complimenta con il suo omonimo: "Sta scrivendo la storia". Anche Salvini lo applaude: "Orgoglio italiano"

Anche i politici italiani esultano per l’impresa di Matteo Berrettini, primo tennista italiano nella storia a qualificarsi per la finale di Wimbledon, il prestigioso Slam londinese che si gioca sull’erba. “Matteo Berrettini in finale a Wimbledon. Emozione: questo ragazzo sta scrivendo la storia del tennis italiano”, ha scritto su Facebook l’ex premier Matteo Renzi a cui ha fatto eco l’ex segretario dem e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, su Twitter: “Matteo Berrettini entra nella storia. A lui il grazie e i complimenti di tutti gli italiani. Ora testa e cuore a domenica. Non è ancora finita. #Wimbledon”.

Non si è sottratto ai complimenti di rito Matteo Salvini grande appassionato di sport che ha parlato di impresa storica definendo il tennista romano ‘”orgoglio italiano!”. Esulta anche Giorgia Meloni: “Viva lo sport italiano che ci rende orgogliosi in tutto il mondo. Grande Matteo”.

La sindaca di Roma Virginia Raggi non fa mancare la sua soddisfazione per l’impresa del suo concittadino. “Roma è orgogliosa di te. Tutta l’Italia domenica tiferà per te!”

I complimenti di Mancini

E anche la nazionale di calcio, grande protagonista a Euro 2020, applaude Matteo Berrettini che tra l’altro giocherà la finale di Wimbledon nel giorno dell’ultimo atto di Euro 2020. “Domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley!”, ha scritto il ct Roberto Mancini su Twitter.

