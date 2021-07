Il romano ha eliminato in tre set lo sloveno Bedene mentre il torinese ha sconfitto l'australiano Duckworth

Continua spedita la marcia di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sull’erba di Wimbledon, terzo Slam stagionale. I due azzurri sono qualificati per gli ottavi di finale: il tennista romano, numero 7 del seeding, si è imposto per tre set a zero sullo sloveno Aljaz Bedene con un triplo 6-4 in un’ora e 42′ di gioco. Il 26enne di Torino, numero 23 del tabellone londinese, ha invece battuto l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 in un’ora e 47′.

Negli ottavi Berrettini affronterà il bielorusso Ilya Ivashka mentre Sonego aspetta il vincitore della sfida tra il mito Roger Federer e il britannico Cameron Norrie.

E’ la prima volta dal 1955 (allora furono Merlo e Pietrangeli) che due italiani raggiungono i migliori 16 a Wimbledon.

Il successo di Berrettini al Queen’s

