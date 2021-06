Il campione maiorchino: "È la decisione giusta. L'obiettivo è quello di prolungare la mia carriera"

Rafa Nadal non parteciperà al torneo di Wimbledon, terza prova del Grande Slam, né ai Giochi Olimpici di Tokyo di quest’estate. È stato lo stesso campione maiorchino ad annunciarlo con un post sui suoi profili social.

L’annuncio sui social

“Non è una decisione facile ma dopo aver ascoltato il mio corpo e discusso con il mio staff ho capito che era la decisione giusta”, ha sottolineato il tennista spagnolo, reduce dalla semifinale del Roland Garros persa contro Novak Djokovic. “L’obiettivo è quello di prolungare la mia carriera e continuare a fare ciò che mi rende felice, ovvero competere ai massimi livelli e continuare a lottare per obiettivi professionali e personali al top della competizione”, ha proseguito il 35enne spagnolo. “Il fatto che ci siano state solo due settimane di stacco tra il Roland Garros e Wimbledon non ha facilitato il recupero fisico dopo una stagione sempre impegnativa sulla terra battuta”.

In carriera Nadal ha trionfato per due volte a Wimbledon (2008 e 2010) e ha vinto l’oro olimpico in singolare a Pechino 2008.

