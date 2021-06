Il 19enne carrarese conquista il publico parigino eliminando nel derby azzurro Cecchinato con colpi da campione. L'altoatesino elimina Ymer. Avanti anche Djokovic

Il sogno di Lorenzo Musetti al Roland Garros continua. Il 19enne carrarese, al debutto in una prova del Grande Slam, si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver vinto al quinto set il derby italiano contro Marco Cecchinato, capace nel 2018 di spingersi fino alle semifinali sul rosso parigino: 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 i parziali in favore di Musetti in tre ore e nove minuti di gioco.

Un talento da predestinato

Semplicemente straordinaria la prova del giovane talento azzurro, seppur altalentante in alcuni passaggi del match. Musetti ha strappato applausi a scena aperta con colpi da autentico campione – tra cui una volée bassa dietro la schiena su un servizio “da sotto” del siciliano e un pallonetto da fondocampo di puro polso, con la schiena rivolta alla rete e senza guardare – conquistandosi (come già gli è successo in altri tornei) la simpatia e il tifo del pubblico.

Ora c’è Djokovic

Negli ottavi Musetti sfiderà il numero uno al mondo, Novak Djokovic , che si è sbarazzato con disarmante facilità del lituano Ričardas Berankis. Il serbo – che a febbraio ha trionfato agli Australian Open – ha sbrigato la pratica in poco più di un’ora e mezzo con i parziali di 6-1, 6-4, 6-1.

Sinner senza problemi

Approda alla seconda settimana anche Jannik Sinner, che lo scorso autunno arrivò fino ai quarti di finale nello Slam francese prima di arrendersi a Rafa Nadal. Il 19enne altoatesino, numero 19 del seeding, ha sconfitto lo svedese Mikael Ymer 6-1, 7-5, 6-3 in quasi due ore e mezzo di match.

Sinner è stato particolarmente bravo nel secondo parziale quando, sotto 4-5 e con l’avversario al servizio, ha annullato un set point che avrebbe potuto compromettere l’andamento dell’incontro. Una volta superato questo scoglio, per l’azzurro il match è stato in discesa.

Nel prossimo turno Sinner potrebbe ritrovare proprio Nadal, impegnato contro il britannico Cameron Norrie.

Gli altri match

Agli ottavi anche l’argentino Diego Schwartzman, che si è facilmente imposto in tre set sul 37enne tedesco Philipp Kohlschreiber.

Avanza anche il 31enne tedesco Jan-Lennard Struff, che ha eliminato la giovane promessa spagnola Carlos Alcaraz, classe 2003, da molti indicato come erede di Nadal. Il 31enne tedesco si è imposto 6-4, 7-6, 6-2 e negli ottavi se la vedrà proprio con Schwartzman.

