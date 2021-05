Firmato l'atto costitutivo del Comitato a Torino

È stato firmato l’atto costitutivo del comitato per le Atp Finals, nella Sala delle Colonne del Comune di Torino. Presenti la sindaca di Torino Chiara Appendino, l’assessore della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, il deputato Simone Valente e l’avvocato Fabrizio Tropiano, in rappresentanza della Federazione Italiana Tennis. “Dovremo capire come sarà la questione capienze, ma siamo assolutamente ottimisti sul fatto che il pubblico ci sarà, anche perché stiamo già vivendo il primo pubblico finalmente anche nel mondo dello sport”, ha detto Chiara Appendino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata