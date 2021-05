L'altoatesino è 17°, il torinese 28°. Quattro italiani nella Top30. Djokovic è sempre il re, Nadal resta terzo nonostante il trionfo a Roma

Nessuna variazione nella Top Ten della classifica ATP. Nonostante il trionfo agli Internazionali d’Italia, Rafa Nadal non riesce a riprendersi il secondo posto, ancora di Daniil Medvedev per soli 133 punti.

Il re è sempre Djokovic

In vetta c’è sempre Novak Djokovic. Per il serbo, che ha 11.063 punti, è complessivamente la 321esima settimana da numero uno al mondo. Alle sue spalle, appunto, Medvedev e Nadal, che sul rosso del Foro Italico ha conquistato l’88esimo titolo in carriera.

Berrettini si conferma al nono posto

Al quarto posto c’è Dominic Thiem, seguito da Stefanos Tsitsipas, Alex Zverev, Andrey Rublev e Roger Federer, che questa settimana torna finalmente in campo al torneo di Ginevra, due mesi e mezzo dopo l’ultima apparizione a Doha, in preparazione del Roland Garros.

Al nono posto si conferma Matteo Berrettini, davanti a Diego Schwartzman.

Quattro italiani nella Top 30

Prosegue l’ottimo momento di forma del tennis azzurro, con quattro italiani piazzati tra i primi trenta della classifica. Jannik Sinner raggiungono il loro best ranking. Il 19enne altoatesino guadagna una posizione ed è 17esimo, mentre la semifinale di Roma consente al 25enne torinese di fare un balzo avanti di cinque posizioni, piazzandosi al 28esimo posto. Fabio Fognini scivola invece indietro di una posizione ed è 29esimo.

Nove azzurri nella Top 100

Sono complessivamente nove gli italiani nella Top 100. Oltre a Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini, sono presenti anche Stefano Travaglia (76), Salvatore Caruso (81), Gianluca Mager (86), Lorenzo Musetti (88) e Andreas Seppi (93).

La Top 10 di questa settimana

1. Novak Djokovic (Ser) 11063

2. Daniil Medvedev (Rus) 9793

3. Rafael Nadal (Spa) 9630

4. Dominic Thiem (Aut) 8445

5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 7430

6. Alexander Zverev (Ger) 7115

7. Andrey Rublev (Rus) 6090

8. Roger Federer (Svi) 5605

9. Matteo Berrettini 3958

10. Arg Diego Schwartzman (Arg) 3465

Gli italiani nella Top 100

9. (=) Matteo Berrettini 17. (18) Jannik Sinner

28. (33) Lorenzo Sonego

29. (28) Fabio Fognini

76. (69) Stefano Travaglia

81. (=) Salvatore Caruso

86. (90) Gianluca Mager

88. (82) Lorenzo Musetti

93. (97) Andreas Seppi

