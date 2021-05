Momenti di tensione durante il match tra l'italiana e Sara Sorribes Tormo al Foro Italico

(LaPresse) Momenti di tensione agli Internazionali d’Italia femminili, sul rosso del Foro Italico, a Roma. Durante il match tra Camila Giorgi e la spagnola Sara Sorribes Tormo, il padre della giocatrice azzurra, Sergio, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio. Dopo aver protestato in modo vibrante con la giudice di sedia, Morgane Lara, ed essere stato richiamato, si è seduto proprio alle sue spalle con atteggiamento intimidatorio. Questo ha spinto la giudice a chiamare la security. “Se possibile, vorrei che rimaneste in zona, perché il padre di Giorgi è fuori di sé”, spiega Lara. “Arrivo”, la risposta immediata della security. Non è la prima volta che Sergio Giorgi fa parlare di sé per questioni poco attinenti allo sport. Il match è stato poi vinto da Sorribes Tormo 7-6, 6-7, 7-5 al termine di una maratona lunga quasi quattro ore.

