Eliminati in tre set Basilashvili e Monfils. Il 19enne carrarese sconfitto dal bombardiere Opelka

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sono qualificati al secondo turno degli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sul rosso del Foro Italico a Roma.

Il 25enne romano – numero 9 del ranking mondiale e reduce dalla finale di Madrid persa contro Alex Zverev dopo il trionfo a Belgrado – ha superato in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili, imponendosi 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e 5 minuti di gioco.

Ottima la prova anche di Sonego. Il 26enne torinese ha resistito agli assalti del vecchio leone Gaël Monfils, chiudendo il match con i parziali di 6-4, 5-7, 6-4 in quasi tre ore. Nel prossimo turno ci sarà il derby con Gianluca Mager.

Non ce l’ha fatta ad accedere agli ottavi di finale, invece, Lorenzo Musetti. Il 19enne carrarese, già impegnato in un match di secondo turno, dopo aver eliminato il polacco Hubert Hurkacz si è arreso al “bombardiere” americano Reilly Opelka con un doppio 6-4. Pur cedendo solo due volte il servizio (uno per set), Musetti nulla – o quasi – ha potuto su quello dell’avversario, capace di piazzare 23 ace in dieci turni alla battuta, con l’86% di punti vinti con la prima di servizio nonostante una percentuale non molto alta (il 66%) di prime piazzate.

