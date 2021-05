Esordio senza problemi per l'altoatesino: Humbert ko in due set, ora c'è Nadal. Passa anche Travaglia. Subito eliminato Fognini

Esordio senza intoppi per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione. Sul rosso del Foro Italico, a Roma, il 19enne altoatesino ha regolato il francese Ugo Humbert in due set con i parziali di 6-2, 6-4 in poco meno di un’ora e mezzo.

Dopo aver archiviato facilmente il primo set senza concedere nemmeno una palla break, nel secondo parziale Sinner è andato sotto 0-2, cedendo la battuta nel secondo game. Ma la reazione è stata da campione, perché l’azzurro ha strappato subito il servizio all’avversario e, dopo essersi portato sul 2-2, ha infilato altri quattro game di fila chiudendo al secondo matchpoint a disposizione. Nel prossimo turno Sinner affronterà il numero 2 al mondo Rafa Nadal, trionfatore per ben nove volte agli Internazionali d’Italia.

Avanza anche Stefano Travaglia. Il 29enne marchigiano ha eliminato il transalpino Benoit Paire 6-4, 6-3.

Esordio con vittoria per Gianluca Mager. L’azzurro, n.90 ATP e in tabellone grazie ad una wild card (terza apparizione in main draw a Roma), ha battuto l’australiano Alex De Minaur, n.23 ATP, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 19′ di gioco.

Avanza anche Lorenzo Musetti dopo il ritiro del polacco Hurkacz.

Fuori, invece, Fabio Fognini. Il ligure, numero 28 del ranking mondiale, si è fatto sorprendere da Kei Nishikori. Il 31enne giapponese – attualmente numero 40 ATP, ma che in passato è stato anche numero 4 – si è facilmente imposto 6-3, 6-4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata