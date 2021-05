Il torneo potrà svolgersi con la presenza degli spettatori (capienza al 25%) a partire da giovedì 13 maggio

Come ormai noto, gli Internazionali BNL d’Italia 2021 potranno svolgersi con la presenza del pubblico a partire da giovedì 13 maggio. Gli spettatori saranno ammessi in percentuale del 25 per cento dei posti disponibili nei tre settori in cui sarà suddiviso il Foro Italico: Campo Centrale, GrandStand Area, Stadio Pietrangeli e Campi Secondari. Tutti i posti saranno numerati e non sarà possibile occupare posti diversi da quello assegnato.

Le modalità d’accesso agli Internazionali

Fra chi ha acquistato un biglietto in prevendita, coloro che rientreranno nella capienza prevista riceveranno entro la fine di questa settimana tramite email l’indicazione dei biglietti utilizzabili e i relativi tagliandi segnaposto (numerati), nonché la dettagliata indicazione delle ulteriori modalità di accesso all’impianto.

Coloro che non rientreranno nella capienza prevista, o che hanno acquistato biglietti per le sessioni fino a mercoledì 12 Maggio, riceveranno invece una email con l’indicazione di quelli non utilizzabili e dunque rimborsabili su richiesta.

Chi aveva acquistato biglietti usando il SuperVoucher 2020, in alternativa al rimborso del prezzo netto nominale dei biglietti (senza, cioè il +25% di plusvalore legato all’impiego di tale strumento) potrà decidere di riutilizzare il proprio credito acquistando in prevendita abbonamenti e/o biglietti validi per le Next Gen ATP Finals 2021 (in programma a novembre a Milano) per le Nitto ATP Finals 2021 (in programma a novembre a Torino) e per gli Internazionali BNL d’Italia del 2022.

Chi invece aveva acquistato ex novo biglietti non utilizzabili per gli Internazionali BNL d’Italia 2021 sarà rimborsato. Eventuali disponibilità residue saranno messe in vendita online. Tutte le informazioni relative saranno pubblicate sul sito ufficiale www.internazionalibnlditalia.com.

Dettagliate istruzioni sulle modalità da seguire per richiedere il rimborso verranno comunicate al termine del Torneo.

