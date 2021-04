Quarto titolo in carriera per il 25enne romano: sconfitto in tre set il russo Karatsev

Matteo Berrettini ha trionfato al torneo ATP 250 di Belgrado. In finale il 25enne romano ha sconfitto in tre set il russo Aslan Karatsev, giustiziere in semifinale di Novak Djokovic.

Sul rosso della capitale serba Berrettini si è imposto con i parziali di 6-1, 3-6, 7-6 (a zero il tie-break finale) in due ore e 30 minuti di gioco.

Grazie a questo successo, l’azzurro centra il quarto titolo in carriera: l’ultimo nel giugno di due anni fa sull’erba di Stoccarda.

