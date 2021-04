L'altoatesino supera in due set lo spagnolo Bautista-Agut

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. L’altoatesino – numero 19 del ranking mondiale e 11 del seeding – ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut: 7-6, 6-2 i parziali in favore del 19enne azzurro in poco meno di due ore di gioco.

Sinner è stato concentrato nel primo parziale, quando ha recuperato un break di svantaggio (subito nel terzo game), salendo addirittura avanti 5-3. Poi, al servizio per chiudere il set, ha perso di nuovo il game. Nel tie-break l’altoatesino ha giocato da veterano, annullando tre set-point a Bautista Agut prima di chiudere, al suo secondo set-point a favore, 11-9.

Più facile il secondo parziale, con l’azzurro che ha strappato subito la battuta allo spagnolo, per poi allungare nuovamente nel settimo game e chiudere 6-2. Sinner ha chiuso con un ace e un doppio fallo, servendo il 72% di prime, con il 62% di punti realizzati con la prima di servizio.

Soffre, ma avanza anche Andrej Rublëv. Il 23enne russo ha faticato tre set (e due ore e mezzo di gioco) prima di spuntarla 6-4, 6-7, 6-4 sullo spagnolo Albert Ramos-Viñolas.

Ai quarti anche Stefanos Tsitsipas. Il greco – reduce dal trionfo al Masters 1000 di Montecarlo proprio su Rublëv – si è sbarazzato dell’australiano Alex De Minaur 7-5, 6-3.

Va a Félix Auger-Aliassime il derby canadese contro Denis Shapovalov. Il 20enne, testa di serie numero 10, si è imposto facilmente sul connazionale, numero 7 del seeding, con i parziali di 6-2, 6-3.

