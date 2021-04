Il detentore del titolo cede in due set al norvegese Casper Ruud

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo, secondo Masters 1000 della stagione. Il 33enne di Arma di Taggia, campione uscente sul rosso del Principato, si è arreso in due set a Casper Ruud: 6-4, 6-3 i parziali in favore del 22enne novergese in un’ora e 38 minuti di gioco.

In semifinale Ruud affronterà Andrej Rublëv, che ha sconfitto Rafa Nadal dopo una maratona lunga oltre due ore e mezzo: il 23enne russo, numero 8 del ranking mondiale, si è imposto in tre set col punteggio di 6-2, 4-6, 6-2.

Avanza anche Daniel Evans che, dopo aver eliminato a sorpresa Novak Djokovic, supera anche il belga David Goffin col punteggio di 5-7, 6-3, 6-4. In semifinale il 30enne britannico se la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas, che ha beneficiato del ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina dopo aver vinto il primo parziale 7-5.

