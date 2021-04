Prima sconfitta stagionale per il numero uno al mondo. Nadal avanti senza problemi

Clamorosa sorpresa negli ottavi di finale del torneo di Montecarlo, secondo Masters 1000 della stagione. Dopo aver strapazzato Jannik Sinner, Novak Djokovic esce di scena sul rosso del Principato facendosi sorprendere da Daniel Evans: 6-4, 7-5 i parziali in favore del 30enne britannico in due ore e otto minuti di gioco. Per il serbo, assente dal circuito dal trionfo all’Australian Open di febbraio, è la prima sconfitta della stagione.

Troppo falloso Djokovic nel match odierno: in soli 22 game, Nole ha commesso 45 errori non forzati. In pratica più di due a game, una enormità. Non solo: Djokovic ha piazzato solo il 57% di prime di servizio, con il 57% dei punti realizzati, e il 46% dei punti con la seconda di servizio. Nel secondo set, in vantaggio 5-4 sul servizio di Evans, il numero uno al mondo ha anche sprecato un setpoint, spedendo malamente in rete un rovescio, per poi regalare il break all’avversario con un doppio fallo e cedere 7-5. Per Evans, che lo scorso 7 febbraio ha vinto l’unico torneo in carriera all’ATP 250 di Melbourne, è la quarta vittoria contro un Top 10.

Ottima la prova, invece, di Fabio Fognini. Il 33enne ligure, campione uscente a Montecarlo, ha superato il serbo Filip Krajinović 6-2, 7-6. Fognini è stato bravo a rientrare nel secondo parziale, compromesso fin da subito con un break che ha mandato l’avversario avanti 3-0. Ma quando Krajinović è andato a servire per il set sul 5-4, l’azzurro è riuscito a piazzare il contro-break. Nel tie-break, poi, Fognini è stato pressoché perfetto, chiudendo 7-1 con sette punti consecutivi.

Ai quarti anche Rafa Nadal. Il maiorchino – che ha vinto questo torneo ben 11 volte, di cui 8 consecutive – si è sbarazzato di Grigor Dimitrov con un doppio 6-1.

Senza problemi anche il match di Stefanos Tsitsipas, che ha superato l’ostico cileno Cristian Garín in due set con i parziali di 6-3, 6-4. Fuori, invece, Alex Zverev, eliminato da David Goffin. Il 30enne belga, finalista alle ATP Finals nel 2017, si è imposto 6-4, 7-6 e domani affronterà nei quarti Evans.

Nei quarti, a sorpresa, ci sarà anche Alejandro Davidovich Fokina. Il 21enne spagnolo – che nei primi due turni ha eliminato Alex De Minaur e Matteo Berrettini – ha chiuso la contesa con il francese Lucas Pouille 6-2, 7-6 e domani se la vedrà con Tsitsipas.

