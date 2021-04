La battuta del kazako Alexander Bublik all'azzurro alla fine del match ha fatto il giro del web

“Tu non sei umano. Hai 15 anni è giochi così?”. Sono i complimenti che il kazako Alexander Bublik ha rivolto a fine match a Jannik Sinner dopo essere stato battuto dall’azzurro nei quarti di finale dell’Open di Miami. E la battuta di Bublik in poche ore ha fatto il giro del web

“You’re like 15 years old, and you’re playing like this?!”

Fair to say Bublik was impressed with @janniksin today 😉 pic.twitter.com/27cglQ5rQm

— Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021