Stasera via ai quarti di finale con Jannik Sinner: l'altoatesino sfida il kazako Bublik

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego al torneo ATP di Miami, primo Masters 1000 della stagione. Il 25enne torinese è stato sconfitto in due set da Stefanos Tsitsipas: 6-2, 7-6 i parziali in favore del greco – numero 5 al mondo e 2 del seeding – in un’ora e 33 minuti di gioco.

Dopo un primo set scivolato via in poco più di mezz’ora, durante il quale Sonego ha ceduto due turni di servizio (nel secondo e nell’ottavo game), il secondo è stato combattuto colpo su colpo, con l’azzurro bravo a mantenere i propri turni di battuta, ma incapace di impensierire l’avversario alla risposta, tanto che Tstitsipas non ha mai concesso nemmeno una palla break in tutto l’incontro. Alla fine, dopo un dodicesimo game lungo 12 punti vinto da Sonego, il parziale si è deciso al tie-break, che il greco ha dominato 7-2.

Stasera via ai quarti di finale con l’ultimo italiano rimasto nel tabellone. Jannik Sinner, che a Miami ha già raggiunto il suo migliore risultato (finora) in carriera in un Masters 1000, andrà a caccia del pass per le semifinali contro il 23enne kazako Aleksandr Bublik, dotato di un tennis molto solido, ma spesso discontinuo. L’altro quarto di finale di giornata vedrà opposti il russo Daniil Medvedev – numero 2 al mondo e testa di serie numero 1 – e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Domani gli altri due quarti Hurkacz-Tsitsipas e Korda-Rublev.

