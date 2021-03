L'Italia potrebbe giocare "in casa" le sfide del proprio girone contro Stati Uniti e Colombia e l'eventuale quarto di finale

L’Italia potrebbe giocare a Torino le sfide del proprio Gruppo di Coppa Davis contro Stati Uniti e Colombia. È quanto ha dichiarato il presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Non solo. La squadra azzurra potrebbe disputare, sempre nel capoluogo piemontese, l’eventuale quarto di finale.

“Abbiamo partecipato a una gara indetta dalla federazione internazionale. Stiamo facendo di tutto per cercare di portare a Torino anche la nostra nazionale. Vorrebbe dire giocare in casa non solo tutto il girone, che ci contrappone a Stati Uniti e Colombia, ma anche l’eventuale quarto di finale, che ci spalancherebbe le porte per la semifinale di Madrid”, ha spiegato Binaghi ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Lo stiamo facendo non tanto per portare il grande tennis a Torino, che ci sarà già nella settimana precedente, ma per portare un vantaggio alla nostra nazionale, che non si pone limiti. Vogliamo dare un vantaggio ai nostri giocatori”, ha aggiunto Binaghi.

Due anni fa il format della Coppa Davis ha subito importanti modifiche. La fase finale – il Gruppo Mondiale – si è disputata in sede unica sui campi di cemento indoor della Caja Mágica di Madrid, in Spagna, dal 18 al 24 novembre. Erano presenti 18 nazioni: le quattro semifinaliste della precedente edizione, due wild-card e le dodici vincitrici del turno di qualificazione. I match non erano più al meglio dei cinque set, ma dei tre set.

Lo scorso anno, invece, la Coppa Davis è stata annullata a causa della pandemia. Ma le 12 vincitrici delle qualificazioni 2020 (Germania, Australia, Austria, Colombia, Croazia, Ecuador, USA, Ungheria, Italia, Kazakistan, Repubblica Ceca e Svezia), le semifinaliste del 2019 (Spagna, Canada, Gran Bretagna e Russia) e due wild card (Francia e Serbia) costituiscono le 18 nazioni – divise in sei Gruppi da tre squadre – che si contenderanno l’edizione di quest’anno.

Questi i Gruppi della Coppa Davis 2021:

Gruppo A: Spagna, Ecuador, Russia

Gruppo B: Canada, Kazakistan, Svezia

Gruppo C: Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca

Gruppo D: Croazia, Australia, Ungheria

Gruppo E: USA, Italia, Colombia

Gruppo F: Serbia, Germania, Austria

Per quest’anno si prospetta un ulteriore cambio di format. Al posto della sede unica di Madrid, le finali potrebbero svolgersi anche a Torino e Vienna. Le tre città si dovrebbero spartire i gironi con le 18 nazioni partecipanti. Oltre alle sfide dell’Italia, la sede di Torino – presumibilmente il PalaAlpitur – potrebbe ospitare anche i match del Gruppo B o del Gruppo C. Semifinali e finale, invece, si disputeranno ancora alla Caja Mágica di Madrid a fine novembre.

Dal prossimo novembre – per cinque edizioni – il PalaAlpitur di Torino ospiterà le ATP Finals.

