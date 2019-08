Parte in quarta la nuova Inter di Antonio Conte: Lecce travolto a San Siro

E' iniziata alla grande la stagione della nuova Inter di Antonio Conte. Nel posticipo della prima giornata di serie A i nerazzurri hanno travolto per 4-0 il Lecce facendo esultare gli oltre 65 mila tifosi che hanno riempito San Siro. Con una prestazione feroce, a tratti straripante, mandano subito un segnale fortissimo al campionato. Per la vittoria dello Scudetto ci sono anche loro. Certo la squadra salentina è una neopromossa e bisogna attendere esami più probanti, ma sicuramente in questi primi novanta minuti a San Siro si è già intravista quella che è la filosofia contiana: una squadra aggressiva, sempre concentrata e alla ricerca costante della verticalizzazione per mettere in difficoltà gli avversari. I gol di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva - due per tempo - illuminano la notte del Meazza.

Soddisfatto mister Conte. "Questa non deve essere una scintilla ma dobbiamo essere una dinamite, per farlo dobbiamo crescere", ha detto ai microfoni di DAZN la vittoria contro il Lecce. "Oggi c'eravamo perché se no in questi partite rischi di inciampare. Non lo volevamo, non lo volevo io per i tifosi e per l'entusiasmo che si è creato intorno alla squadra".

