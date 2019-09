Stadio Milano, Scaroni: San Siro non va più bene per Inter e Milan

di mad/lrs

Milano, 26 set. (LaPresse) - "Lo stadio Meazza così com'è non è più uno stadio adatto per due squadre che hanno le ambizioni di Milan e Inter. Ha fatto il suo tempo". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante la presentazione dei progetti per il nuovo stadio di Inter e Milan a Milano. "È anche un'opportunità per la città - ha aggiunto Scaroni - per trasformare la zona di San Siro rendendola più moderna e vivibile 365 giorni all'anno".

